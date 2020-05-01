إلغاء الدوري الإيطالي يقض مضجع لاتسيو

2020/05/01 | 01:36

روما/ أ ف ب

زاد وزير الرياضة الإيطالي من مخاوف لاتسيو بإمكان تكرار سيناريو عام 1915 حين شكك بإمكانية استئناف الدوري المحلي لكرة القدم، وذلك في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتبر فينتشنزو سبادافورا ان الطريق بدأ "يضيق أكثر فأكثر" بشأن استئناف مباريات الدوري، ناصحا المعنيين باللعبة بتحويل تركيزهم نحو التحضير للموسم المقبل.

ومن المؤكد أن أي سيناريو مماثل لن يحظى بمساندة لاتسيو ورئيسه كلاوديو لوتيتو الذي أعرب مرارا وتكرارا عن رغبته باستئناف الموسم، لاسيما أن فريقه يملك فرصة الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1999-2000، بما أنه كان يحتل المركز الثاني بفارق نقطة فقط عن يوفنتوس حامل اللقب بعد 26 مرحلة من أصل 38، قبل أن يُتخذ قرار تعليق الموسم في التاسع من آذار نتيجة تفشي فيروس كورونا .

وفي ظل حالة عدم اليقين، بات سيناريو عام 1915 يقض مضجع لاتسيو، إذ حرم فريق العاصمة حينها من محاولة الفوز باللقب بعد أن توقف الدوري نتيجة دخول البلاد في الحرب العالمية الأولى في أيار من ذلك العام.

وفي ظل المستوى الذي كان يقدمه قبل قرار تعليق الموسم، يبدو لاتسيو قادرا على إضافة لقب ثالث في حال توصل مسؤولو اللعبة والحكومة الى صيغة لاستئناف الموسم.



ولم يذق فريق المدرب سيموني إينزاغي طعم الهزيمة منذ أيلول الماضي، وهو أكد أنه قادر حقا على إزاحة يوفنتوس عن العرش بالفوز على بطل المواسم الثمانية الماضية مرتين هذا الموسم بنتيجة واحدة 3-1 في الدوري والكأس السوبر.

ويشعر بعض لاعبي لاتسيو باحباط ناجم عن التمييز الحاصل بين رياضة كرة القدم والالعاب الفردية اذ سمحت الحكومة الايطالية بالسماح بخوض التمارين الفردية.

وتذمّر هداف الكالتشيو إيموبيلي من هذا التمييز، قائلا "لا أريد العودة الى هناك (الملاعب) لأن لاتسيو يحتل المركز الثاني في الترتيب أو لأني متصدر الهدافين، بل لأني أفتقد القيام بما أحبه وعملي.



أنا لا أحاول إثارة المشاكل، أنا أطالب فقط ببعض الوضوح كمواطن إيطالي.



نحن نريد اداء وظائفنا".

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