بسبب كورونا.. إحالة وزير الصحة العراقي للادعاء العام

2020/05/01 | 14:05

اخبار السعودية )- أحالت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق، وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، إلى الادعاء العام.في التفاصيل، كشفت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أنه تم إحالة علاوي للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات

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