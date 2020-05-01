2020/05/01 | 21:52

بغداد/ الصباح

أعلنت امانة بغداد، تصنيع مدفع رشاش جديد بطاقة 1700 ملم لتعفير المناطق في عموم العاصمة بمسافة تصل الى 25 متراً.

واكدت الامانة نجاح التجربة الأولى بصناعة مضخات تعفير بطاقة 500 و1000 ملم والتي أسهمت في تعفير مساحات واسعة في مناطق العاصمة خلال المدة الماضية ما حفز ملاك الدائرة الانتاجية التابعة لها لانجاز صناعة مدفع التعفير الجديد بمدة زمنية قياسية بجهود ذاتية والذي سيسهم في توسيع المساحات المشمولة بالتعفير ويسرع من وتيرة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

واضافت الامانة ان المدفع المذكور هو الاول من نوعه في العراق، ويعتمد تقنية ناقل الحركة الذي يسهم في صعود اتجاه الرذاذ الى الاعلى والأسفل، فضلاً عن الشمال واليمين، الأمر الذي سيضمن الوصول الى مناطق وزوايا مختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدفع بطاقة 1700 ملم لتعفير مناطق بغداد) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدفع بطاقة 1700 ملم لتعفير مناطق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).