الصحة: 90 بالمئة من إصابات كورونا شخصتها فرق المسح الميداني

2020/05/02 | 02:08

بغداد/ هدى العزاوي

قالت وزارة الصحة والبيئة إنَّ أغلب حالات الاصابة المكتشفة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض المرض، وهو ما يشكل خطراً بسرعة انتشار هذا المرض وزيادة أعداد المصابين، بينما كشفت عن أنَّ 90 بالمئة من الحالات الموجبة تم تشخصيها خلال عمليات المسح الميداني.



وجدد الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، تحذيره من مغبة استمرار كسر حظر التجوال، وعدم الالتزام بشروط الوقاية، مشيراً في تصريح لـ”الصباح” الى أنَّ الوزارة تؤكد الجهات المعنية بضرورة تكثيف إجراءاتها في فرض حظر التجوال ومحاسبة المقصرين.

وأكد البدر أنَّ عدم التزام المواطن بتعليمات الوزارة يعدُّ جريمة يعاقب عليها القانون بتهمة تعريض الصحة العامة للخطر.



واشار الى ان “الوزارة اصدرت من خلال خلية الازمة العديد من القرارات وشروط الوقاية، وأسهمت في تحقيق نتائج جيدة على مستوى خفض الإصابات، إلا أنَّ التراخي في تطبيق القرارات الآن يحتاج الى متابعة بشكل دقيق من قبل الجهات المعنية ومحاسبة شديدة.

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