ترجيح بتمرير حكومة الكاظمي منتصف الاسبوع الحالي

2020/05/02 | 02:08

بغداد/ مهند عبد الوهاب

بات تحديد موعد جلسة البرلمان الاستثنائية الخاصة بالتصويت على الكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف مصطفي الكاظمي مسألة وقت ليس أكثر، وخاصة بعد تشكيل لجنة برلمانية لدراسة المنهاج الحكومي، وتأكيد مصادر سياسية أن الكابينة الوزارية تشهد وضع اللمسات الأخيرة عليها، والتي بدورها لفتت إلى أن حكومة المكلف ستمرر بأريحية.

النائب عن الايزيديين، صائب خدر، أكد في حديث لـ”الصباح”، ان ملف تشكيل الحكومة ومنحها الثقة شارف على النهاية وسيطرح الاسبوع الحالي للتصويت عليه داخل مجلس النواب، مبينا ان التشكيلة الوزارية ستمرر من دون اعتراضات كبيرة.

اما بشأن المنهاج الحكومي، قال النائب الايزيدي إن العبرة في النتائج والتطبيق، فالبرنامج الحكومي بالرغم من ان عباراته الجميلة إلا أنه يخلو من التفاصيل وقد عملت لجنة قراءة المنهاج الحكومي على وضع تفاصيل مهمة له، مؤكداً أن مجلس النواب سيمنح الثقة للبرنامج الحكومي في جلسة منح الثقة.

وفي السياق نفسه، كشف عضو ائتلاف النصر سعد اللامي، لوكالة الانباء العراقية (واع) عن تسوية الخلاف بين الكتل السياسية بشأن وزارات الخارجية والمالية والشباب.

وأضاف اللامي ان “ائتلاف النصر مازال داعما لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بالرغم من بعض التحفظات”، مبيناً أن “هدف النصر هو المضي الى انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة والخلاص من قضية التزوير”.

على صعيد ذي صلة، قال عضو مجلس النواب عباس الزاملي، في تصريح صحفي: ان “المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف، ارتكز على قضايا اساسية منها التهيئة للانتخابات بعيدا عن تأثيرات السلاح والمال السياسي والجانب الصحي والازمة الاقتصادية”.

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