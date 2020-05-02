رئيسا الجمهورية والوزراء يهنئان العمال بمناسبة عيدهم العالمي

2020/05/02 | 02:08

بغداد / الصباح

هنأ رئيسا الجمهورية والوزراء عمال العراق بمناسبة عيد العمال العالمي، وشددا على تكثيف الطاقات لدفع عجلة والتقدم، بينما أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، حرص البرلمان على ضمان حقوق العمال.



وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة له على تويتر اطلعت عليها “الصباح”، “في يوم العمال العالمي نحيّي بتقدير واحترام عالٍ بناة الوطن والسواعد المخلصة التي تحمّلت الظروف لتواصل بناء العراق والظروف المعقدة، والأزمات المتلاحقة».



وأكد صالح “علينا تكثيف الإمكانات والطاقات والتآزر لدفع عجلة التطور والتقدم بما يسهم في غدٍ أفضل لشعبنا”، مرددا “كل عام والعمال بخير وسلام».

من جانبه، افاد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في بيان اطلعت عليه “الصباح”، “تحل ذكرى عيد العمال العالمي هذا العام والبشرية جمعاء تواجه تحديا صحيا خطيرا أوقف عجلة الحياة والعمل، ويواجه شعبنا جائحة كورونا ببسالة وصبر ونجاح بشكل ميّز العراق عن بقية دول العالم واضاف “نحن على ثقة تامة بأن عمال العراق ايضا سيحققون النجاح في إعادة العمل والإنتاج وتحريك الاقتصاد الوطني مجددا».

وتابع عبد المهدي “بهذه المناسبة نبارك لعمال العراق حلول ذكرى عيد العمال العالمي، سائلين الله العلي القدير ان يمكن شعبنا وقواه العاملة المخلصة من تجاوز كل التحديات وحفظ أمنه وسلامته وتحقيق تطلعاته المشروعة».

الى ذلك، ذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان “الاخير بعث برقية لكل الطبقة العمالية في العراق والعالم بمناسبة ذكرى عيدهم العالمي، واصفا إياهم برمز تقدم شعوب العالم، وأساس نهضة العلم في الميادين كافة».

وقال الكعبي: “يسعدنا اليوم ان نحتفي بواحدة من بين اهم المناسبات التي يحتفل العالم اجمع بذكراها سنويا فهي ابسط ما يمكن تقديمه لفئة قدمت لبلدانها الكثير ولولا تضحياتهم لما بلغت الأمم هذا القدر من التقدم فهم رمز تقدم الشعوب وبناء الأوطان».

بدوره، أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ضرورة أن يأخذ العمال دورهم الحقيقي للنهوض بجميع القطاعات في العراق.

وقال العبادي في بيان صحفي “باحر التهاني اتقدم للعمال في العراق والعالم بعيدهم العالمي”، مشيرا الى ان “العمال ثروة البلد الحقيقية لتكون المرحلة المقبلة مرحلة العمل وتوفير البدائل لرفد الاقتصاد وتنويع مصادره ودعم القطاع الخاص.

كما هنأ رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الطبقة العاملة بعيد العمال العالمي، بينما طالب بتحسين الواقع المعيشي لهذه الشريحة وتعويضها الحرمان وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لها.

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