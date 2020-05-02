العراق.. مقتل 10 من الحشد في هجوم داعشي بصلاح الدين

2020/05/02 | 03:58

اخبار السعودية )- تعرضت ميليشيات الحشد في محافظة صلاح الدين بالعراق، السبت، إلى هجوم من قبل عناصر تنظيم داعش، أسفر عن سقوط 10 قتلى من الحشد وجرح آخرين تم اخلائهم إلى مستشفيات لتلقي العلاج وفق ما أفاد به مراسل "العربية"

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