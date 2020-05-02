فساد فاضح داخل الحشد.. وثيقة تكشف فصلاً جديدا

2020/05/02 | 07:35

اخبار السعودية )- يعي العديد من العراقيين كم الفساد المتغلغل في العديد من المؤسسات الدولة، وذلك باعتراف مسؤولين رسميين أنفسهم على المنابر والشاشات، ولعل هذا ما دفعهم من ضمن أسباب أخرى بطبيعة الحال إلى الخروج منتفضين في

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