حكومة العراق على نار حامية.. ودعوة أممية للإسراع

2020/05/02 | 16:21

اخبار السعودية )- في وقت سرت فيه أنباء عن قرب اعلان رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، عن حكومته، بعد تسريب أسماء التشكيلة الوزراية المقبلة، على الرغم من معارضة بعض الأصوات، دعا الكاظمي القوى السياسية، السبت،

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