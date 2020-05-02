الكعبي يهنئ شبكة الإعلام بالذكرى الـ 64 لانطلاق تلفزيون العراق

2020/05/02 | 22:56

بغداد/ الصباح

هنأ النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، جميع الملاكات العاملة في شبكة الاعلام العراقي، بمناسبة الذكرى 64 لانطلاق تلفزيون جمهورية العراق.

وقال في التهنئة: “نتقدم بأزكى التبريكات الى جميع العاملين في شبكة الاعلام العراقي، بمناسبة الذكرى الـ 64 لافتتاح اول محطة تلفزيون على مستوى البلاد والعالم العربي”، مثمنا "دور وتضحيات جميع الملاكات عبر تغطية انتصارات قواتنا الامنية البطلة ضد الإرهاب، اذ كانوا مع اخوتهم من باقي وسائل الاعلام الوطنيين شركاء حقيقين للنصر الناجز ، وكانت لهم بصمات بطولية فذة في جميع المعارك".

وأكد "حرص المؤسسة التشريعية على دعم الشبكة عبر سن القوانين واصدار القرارات التي تدعم اداء العاملين فيها وتحفظ حقوقهم الكاملة"، داعيا اياهم الى مواصلة مسيرة التفوق والإبداع على الصعيد المحلي والعربي والعالمي.

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