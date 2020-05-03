مشرعون لـ { الصباح }: حكومة الكاظمي سترى النور الاسبوع الحالي

2020/05/03 | 01:36

بغداد / الصباح

يجري رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سلسة من اللقاءات والمشاورات، التي وُصفت بـ"النهائية"، مع قادة الكتل السياسية لحسم التشكيلة الوزارية والاتفاق على حقائب لم يتم الاتفاق النهائي بشأنها، وتحديد موعد الجلسة الخاصة بمنح الثقة التي توقعت مصادر سياسية لـ"الصباح" عقدها "غدا الاثنين او الثلاثاء المقبل".

يأتي ذلك في وقت دعا فيه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعضاء البرلمان للحضور يوم غد الى مجلس النواب ووجه وزارة النقل بتوفير رحلات لنقل النواب من البصرة واربيل والسليمانية الى بغداد.



وقال النائب يونادم كنا، عضو لجنة دراسة ومناقشة المنهاج الوزاري، في حديث لـ"الصباح": إن المنهاج احتوى على الاولويات الثمان أبرزها قضية التحضير للانتخابات المبكرة.

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