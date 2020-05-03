2020/05/03 | 01:36

بغداد/ شذى الجنابيجهزت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية دوائر الصحة بأجهزة PCR جديدة لتشخيص المشتبه بإصابتهم بكورونا، في وقت أطلقت فيه صحة الرصافة اكبر حملة للمسح الوبائي في مدينة الصدر.

وفي غضون ذلك، تم الاعلان عن خلو الديوانية من الإصابات طيلة الاسبوعين الماضيين، بينما تستمر الجهود من قبل الإدارات المحلية في المحافظات للسيطرة على الفيروس.

وقال الدكتور محمد كريم، المخول بصلاحيات مدير الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية لـ"الصباح" إن: الشركة تسلمت عددا من أجهزة تشخيص فيروس كورونا كمبادرة تبرع من إحدى الشركات الفرنسية، وتم على الفور تجهيز دائرة صحة الديوانية بجهاز PCR بسبب الحاجة الماسة له وبجهود استثنائية، وقد تم نصب الجهاز وتشغيله لتشخيص المشتبه بإصابتهم بكورونا.

واضاف ان الشركة ستعمل على تنصيب الأجهزة في محافظات ذي قار وميسان وبابل خلال الاسبوع الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجهزة PCR جديدة لدوائر الصحة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أجهزة PCR جديدة لدوائر الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).