إصابات «كورونا» تتجاوز سقف 3.3 مليون في العالم

2020/05/03 | 02:08

عواصم / وكالات

تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم أمس السبت، سقف 3.3 ملايين حالة، في حين تقترب حصيلة الوفيات من ربع مليون شخص، وأفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية التي تعد مرجعا لتتبع انتشار الفيروس في العالم، بأن الوباء الذي شمل 187 دولة، أسفر عن إصابة 3344402 شخص، ووفاة 238787 شخصا.

وأظهرت بيانات الجامعة قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث تصدرتها الولايات المتحدة الأميركية بـ 1103781 مصابا، تليها إسبانيا بـ 213435، ثم إيطاليا بـ 207428، وبريطانيا بـ 178685، تليها فرنسا بـ 167305، ثم ألمانيا بـ 164077 مصابا.

كما شملت الإحصائية الدول التي سجلت أكثر الوفيات بفيروس كورونا، لتتصدر الولايات المتحدة الأميركية القائمة بـ 65068 حالة وفاة، ثم إيطاليا بـ 28236، تليها بريطانيا بـ 27583، وإسبانيا بـ 24628، ثم فرنسا بـ 24543 حالة وفاة.

حالة صينية

في المقابل، أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين أمس السبت، أن البلاد سجلت «حالة إصابة جديدة واحدة» بفيروس كورونا المستجد، انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق، وقالت اللجنة إن الحالة قادمة من الخارج، وذلك انخفاضا من تسجيل ست حالات قادمة من الخارج في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين أي إصابات جديدة محلية بعد تسجيل ست حالات في يوم الجمعة، ويصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82875 بينما لا تزال الوفيات عند 4633.

روسيا ودول أوروبا

إلى ذلك، أكدت السلطات الصحية الروسية، أمس السبت، تسجيل 9623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، أن مجموع الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد أصبح بذلك 123054 حالة، بينما توفي حتى الآن 1222 شخصا، وذلك عقب تسجيل 57 وفاة جديدة.

كما تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في إسبانيا أمس السبت عتبة الـ25 ألف حالة وفاة، بتسجيل السلطات الصحية 276 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن عدد الأشخاص الذين توفوا في البلاد إثر إصابتهم بالفيروس التاجي بلغ 25100 شخص، وتمثل حصيلة وفيات السبت تراجعا طفيفا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (281 وفاة).

وسجلت السلطات الإسبانية 1147 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 1763 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بذلك 216582 حالة، وتماثل 2572 مريضا للشفاء من كورونا في إسبانيا خلال آخر 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 117248 شخصا.

وأعلنت حكومة مدريد أمس، خطوات جديدة تأتي في سبيل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس التاجي، بما في ذلك السماح للمواطنين بالتنزه وممارسة الرياضة في الهواء الطلق في ساعات محددة.

وفي ألمانيا، شهدت حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» انخفاضا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية أمس السبت، تسجيل 94 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس (مقارنة مع 193 وفاة يوم الجمعة)، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء 6575 حالة وفاة.

وسجل المعهد الفيدرالي المعني بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في البلاد 945 إصابة جديدة (مقارنة مع 1639 إصابة الجمعة)، ليصبح مجموع الإصابات 161703.

ووصل عدد المتعافين من الفيروس في ألمانيا حتى الآن إلى 129 ألف شخص تقريبا.

بين الهند وإيران

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 2293 إصابة جديدة بفيروس كورنا خلال الـ24 ساعة الماضية، و71 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان: «تم تسجيل 2293 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 37336، كما تم تسجيل 71 حالة وفاة بسبب الفيروس ليصبح إجمالي الوفيات 1218، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 9951 شخصا».

ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أكثر الولايات الهندية تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الوفيات فيها الى 485 شخصا، في حين بلغت الإصابات فيها 11506، تليها ولاية (غوجارات) بـ236 حالة وفاة، إلى جانب 4721 إصابة، وسط انتشار الجائحة في 32 ولاية هندية.

وفي إيران، دخل قرار إلزام المواطنين في طهران، بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، سريان مفعوله صباح أمس السبت، وذلك بأمر من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وقال حاكم طهران، أنوشيروان محسني بندبي، إن استخدام الكمامات أصبح إلزاميا منذ الآن في جميع وسائل النقل العام، وأعلنت شركة مترو طهران أن بيع الكمامات قد بدأ في 25 محطة مترو تنقل نحو نصف مليون

مواطن.

من جانبه شدد عيسى فرهادي، قائممقام مدينة طهران، على أنه ينبغي تطبيق البروتوكولات التي أعلنت وزارة الصحة بخصوص مكافحة فيروس کورونا المستجد في الأماكن العامة، وبخاصة في المترو والحافلات وسيارات الأجرة، بعناية شديدة.

وأدى استئناف الأعمال الاقتصادية في العاصمة الإيرانية إلى ازدحام وسائل النقل العامة، بينما قالت لجنة مكافحة كورونا في العاصمة إن استخدام المترو والحافلات يزيد من نسبة الإصابة بمقدار 26.5 بالمئة.

جولة عربية

إلى ذلك، هدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بإعادة إغلاق البلاد بالكامل، وإغلاق كل المحال التجارية ووقف مجمل الأنشطة، في حال استمر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وعدم احترام الجزائريين للحجر الصحي.

وقال تبون، في مقابلة تلفزيونية، بثت أمس السبت على التلفزيون الحكومي والقنوات المحلية، تطرق فيها إلى قضايا وطنية وإقليمية، إنه «إذا استمر ارتفاع الإصابات بكورونا فسنعيد غلق المحال التجارية»، وأبدى انزعاجه من عدم احترام المواطنين الجزائريين لتدابير الحجر الصحي.

من جانب آخر، سجل السودان ارتفاعا كبيرا في إعداد المصابين بلغ 91 أصابة جديدة و5 وفيات، ووصل عدد الإصابات إلى 533 والوفيات 36 مقابل شفاء 46 مريضا.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 2438.

وجاء في بيان وزارة الصحة، أمس السبت:» تم تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 22 حالة لعمانيين، و14 لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي لحالات الإصابة المسجلة 2483، وبلغ إجمالي الوفيات 11 من دون تسجيل أي وفيات جديدة، في حين بلغ إجمالي المتعافين 750 حالة».

في غضون ذلك، أكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أنه تم حجز كمية من عقار «ريمديسيفير» لعلاج كورونا منذ 7 أسابيع بالتعاون من منظمة الصحة العالمية التي ستتولى دفع نفقات أول دفعة للعقار الذي تستقبله مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن «مصر ضمن 100 دولة أجرت أبحاثا على علاج مرضى كورونا باستخدام بلازما المتعافين من المرض»، مؤكدة أنه «تم البدء في علاج المصابين بالبلازما، وهناك حالتان استجابتا للعلاج بشكل جيد جدا، وسيتم استدعاء الكثير من المتعافين بالبلازما».

وأضافت أن «الحالات المصابة بكورونا أمس الأول الجمعة وعددها 358، ظهرت من بين 7 آلاف حالة تم أخذ مسحات وإجراء فحوص كورونا لهم.

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