الأربعاء السينمائي في عُمان يُضيّف نزار الفدعم

2020/05/03 | 02:40

بغداد / محمد اسماعيل

تواصل لجنة الثقافة السينمائية في سلطنة عمان، عقد جلسات "الاربعاء السينمائي" من خلال البرنامج الرقمي زووم zoom ، مضيفة مساء الأربعاء الماضي مدير مهرجان سومر السينمائي المخرج نزار فدعم..



من بغداد، في محاضرة عن "تأثير جائحة فيروس كورونا على الدراما الرمضانيّة".

وقال الفدعم: "أثرت الجائحة سلبا في شركات الإنتاج الدرامي التي لم تتمكن من العمل بسبب الحجر الذي أقامته كل الدول العربية للوقاية من انتشارها" مؤكدا: "شركات الإنتاج تعتمد خطط عمل تنطلق خلال شهر رمضان الحالي؛ لذلك عليها الافادة من هذا الحدث في اعتماد خطط إنتاجية أبكر".

وأضاف: "قبل فترة قصيرة بدأت العمل؛ لذلك أصبح التنفيذ صعبا، مع اضطراب اقتصادات الدول العربية، بسبب الفيروس تزامنا مع الهبوط غير المسبوق في أسعار النفط"، متابعا: "وهناك تأثير يمكن أن نشير له بالايجابي حيث أخذت الأسرة مساحة كبيرة لافرادها وهذا تمّ فقده من زمن طويل..



كما أن هذه المساحة سوف تجد الدراما والبرامج التلفزيونية والفنية متنفّسا لها وتستحوذ على اهتمام الأسرة، التي لم يعد لها متنفس سوى التلفزيون".

تفاعل المشاركون في اللقاء من خلال طرح آراء صبت في محور الجلسة التي ضمت اسماء ثقافية وفنية من الدول العربية.

والمخرج نزار شهيد الفدعم، له افلام وأعمال فنية، وسبق ان عمل في السلطنة، مجموعة من أعمال، بينها مسلسل "الشطرنج" في العام ٢٠٠٧.

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