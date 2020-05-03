روبورت يستقبل النزلاء الفندق من المرضى

2020/05/03 | 02:40

طوكيو/ رويترز

حين يصل مرضى مصابون بأعراض بسيطة من أعراض كورونا لعدد من الفنادق في طوكيو سيجدون ما قد يبعث البهجة في نفوسهم، وهو إنسان آلي يحييهم في بهو الاستقبال.

وتستخدم اليابان الآن فنادق لاستضافة المرضى الذين جاءت اختبارات فيروس كورونا لديهم إيجابية لكن الأعراض أبسط مما يستدعي دخولهم المستشفى.



واستعان عدد من تلك الفنادق بالعاصمة طوكيو بإنسان آلي (روبوت) للمساعدة في تخفيف العبء عن طاقم التمريض.

وفي أحد الفنادق، وقف روبوت واسع العينين يضع على فمه كمامة في انتظار الزوار لتقديم التحية.

وقال الروبوت (بيبر) بصوت مرح "من فضلك..



ضع كمامة وأنت في الداخل"، و"أتمنى أن تشفى بأسرع ما يكون".

ومن بين الرسائل الأخرى "أصلي من أجل احتواء المرض بأسرع ما يمكن" و"لنتكاتف ولنتخطى هذا سويا".

و(بيبر) ليس الروبوت الوحيد الذي يعمل في الفندق الواقع بمنطقة ريوجوكو في طوكيو، فهناك روبوت مزود بأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الذكاء الاصطناعي مهمته تنظيف أجزاء من الفندق منها "المناطق الحمراء" الأشد خطورة والتي يكون اقتراب العمالة منها محدودا.

وفي مسعى لتخفيف العبء عن النظام الطبي، وفرت اليابان أكثر من عشرة آلاف غرفة فندقية في أنحاء البلاد لاستضافة المرضى أصحاب الأعراض الأخف، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة.

ويمكن لفندق ريوجوكو الذي لا يزال يستقبل مرضى اليوم الجمعة، أن يستضيف نحو 300 نزيل.



وستكون بالفندق ممرضتان على مدار الساعة، كما سيحضر طبيب خلال اليوم.

ويتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في اليابان الآن 14 ألفا، وتوفي 448 مريضا.

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