عراقي يعاني من الشلل يقدم الشاي لأفراد الأمن أثناء الحظر

2020/05/03 | 17:03

اخبار السعودية )- يتجمع أفراد قوات الأمن العراقي حول أسعد كامل حسن فور وصوله في توكتوك أحمر محمّل بزجاجات حافظة للحرارة ممتلئة بالشاي والقهوة ومشروبات أخرى ساخنة وباردة.كل مساء يقوم أسعد (40 عاماً) بجولة على نقاط

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