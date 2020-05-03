القضاء العراقي: نتعرض لضغوط لتبرئة نواب ووزراء فاسدين

2020/05/03 | 21:09

اخبار السعودية )- كشف المتحدث باسم القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأحد، عن ضغوطات يتعرض لها القضاء "لتبرئة سياسيين فاسدين".وأجرى "المركز الإعلامي للقضاء" حواراً مع بيرقدار قال فيه إنه "في

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