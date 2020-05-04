الشطرنجي سعد الكناني: الدورة الآسيويَّة طورت من قدرات حكامنا

2020/05/04 | 00:32

بغداد/ نبيل الزبيدي

شارك حكامنا ماجد خضير خلف وجواد جبر مجيد وكرار حيدر عبد الغني بالدورة التحكيميَّة الآسيويَّة بالشطرنج عبر الانترنت التي نظمتها اللجنة العمانيَّة للعبة بالتنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي بمشاركة 39 حكماً يمثلون دول سلطنة عمان والإمارات والسعودية والبحرين والعراق وسوريا ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وفلسطين.

وقال الحكم الدولي سعد الكناني لـ(الصباح الرياضي): إنَّ الدورة المذكورة تأتي ضمن برامج الاتحاد الآسيوي لهذا العام وذلك بهدف تأهيل الحكام وزيادة عددهم في مجال التحكيم للعبة الشطرنج وتطوير قدراتهم ليتمكنوا من إدارة المنافسات المحلية والدولية وإيجاد قاعدة عريضة

من الحكام.



وقد أقيم برنامج دورة الحكام عبر الإنترنت بواقع 4 ساعات تدريبيَّة إلكترونية يوميَّة من وبالتالي يمكن للمشارك حضور واجتياز الدورة والورش التدريبيَّة من مكان وجوده عبر الشبكة الإلكترونية، وهذا النظام يعدُّ حديثاً في هذا المجال بعد أنْ تم الاعتراف به من قبل الاتحاد الدولي تسهيلًا وتفعيلا أيضا للأنظمة الالكترونيَّة للارتقاء بالمستوى الفني للعبة الشطرنج.



مبينا أنَّ الدورة حاضر فيها الحكم الدولي الإماراتي مهدي

عبدالرحيم.

واضاف ان الدورة تضمنت عدداً من الجلسات أهمها واجبات ومهام الحكم والمواصفات القانونية لأدوات الشطرنج والفرق بين أنواع الشطرنج الكلاسيك والسريع والخاطف وقانون الشطرنج وآخر التعديلات والأوضاع الشطرنجية وقرارات الحكام والألقاب الدولية للحكام واللاعبين، وأنظمة كسر التعادل الفردي والفرقي، التصنيف الدولي، واستخدامات أنظمة الوقت المختلفة، وظاهرة الغش وطرق مكافحتها.

وأشار الكناني الى أنَّ رئيس الاتحاد المركزي للعبة ظافر عبد الامير أرسل رسالة الى الاسرة الشطرنجية بشأن الوضع الصحي في البلاد وبعد رفع الحظر بشكل جزئي، إذ أوصى جميع العاملين من هيئات إدارية للأندية والاتحادات الفرعية في جميع المحافظات بضرورة متابعة اللاعبين والمدربين والحكام والتأكيد على الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة من لبس الكمامات والكفوف واستخدام المعقمات والمطهرات والابتعاد عن التجمعات وعدم إقامة السباقات والمنافسات إلا عن طريق «الاون لاين» (الانترنيت) حرصاً على الوضع الصحي للأسرة الشطرنجيَّة.

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