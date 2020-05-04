ارتفاع نسبة الشفاء في الرصافة الى أكثر من 60 بالمئة

2020/05/04 | 01:04

بغداد/ شذى الجنابي

سجلتْ دائرةُ صحةِ الرصافةِ ارتفاعا في نسبةِ الشفاءِ منْ مرضِ كورونا وصلتْ الى اكثر من 60 بالمئة، في وقتٍ اتخذتْ فيه السلطات المحلية في واسط اجراءات وقائية مشددة في اعقاب تسجيل اصابة جديدة بالمرض.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتورعبد الغني الساعدي لـ "الصباح": ان الدائرة سجلت امس الاول 32 حالة شفاء جديدة من فايروس كورونا، وهو اعلى معدل بحالات الشفاء في يوم واحد بجانب الرصافة منذ ظهور الفايروس.



وبين الساعدي ان عدد حالات الشفاء بجانب الرصافة ارتفع الى 233 حالة من بين مجموع الاصابات التراكمية البالغ384 اصابة توفي منهم 20 حالة، وبقي 131 مريضا يتلقون العلاج، داعيا الى مضاعفة جهود العاملين في صحة الرصافة لحين تحقيق النصر على الفايروس.



واكد ان زيادة حالات شفاء المصابين جاءت نتيجة الجهود الكبيرة والمتميزة والمتابعة الدورية على مدار 24 ساعة للملاكات الصحية من جانب، واعتماد البروتكولات العلاجية للمرضى والمتابعة المستمرة من جانب اخر.

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