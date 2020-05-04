دولة القانون والوطنية يرفضان التشكيلة الوزارية للكاظمي

2020/05/04 | 01:04

بغداد / الصباح

مهند عبد الوهاب /شيماء رشيد

سادَ، خلالَ الأيامِ الماضيةِ، تفاؤلٌ حذرٌ بقربِ تشكيلِ الحكومةِعقبَ اللقاءِ الذي جمع اللجنة السباعية برئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يتعقد المشهد مرة أخرى بإعلان ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، عدم التصويت لحكومة المكلف.

يأتي ذلك في وقت، رجحت فيه مصادر سياسية، لـ"الصباح"، أن يستمر مجلس النواب بعقد جلساته بعد التصويت على حكومة المكلف في جلسة استثائية ستعقد خلال هذا الاسبوع.



وذكر ائتلاف دولة القانون في بيان صحفي، انه "لن يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولن يصوت لصالحها في مجلس النواب، وسيترك الخيار لباقي اعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".

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