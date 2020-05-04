«كورونا» يُجمّد التنقيبات الأثرية في العراق

2020/05/04 | 01:04

بغداد /الصباح

أكدَ وزيرُ الثقافةِ والسياحةِ والآثارِ عبد الأمير الحمداني، أنَ جائحةَ كورونا تسببتْ بتجميدِ عملياتِ التنقيبِ عنِ الآثارِ بشكلٍ كاملٍ في عمومِ مناطق البلاد بعد مغادرة بعثات التنقيب الأجنبية، كاشفاً عن وجود أكثر من 15ألف تل أثري لم ينقب

منها سوى 5بالمئة فقط.

وقال الحمداني في تصريح خاص أدلى به لـ"الصباح": "لقد توقفت عشرات البعثات التنقيبية الأجنبيةالتي كان من المفترض أن تصل

للبلاد للبدء في أعمال التنقيب في المواقع الأثرية بمختلف المحافظات بضمنها محافظات إقليم كردستان، كما توقفت أيضاً البعثات التي كانت تعمل سابقاً وأنهت موسمها التنقيبي، باستثناء البعثتين تنقيبتين روسية وسلوفاكية العاملتين في تل جوخا الأثري (مدينة أوما) غربي مدينة الرفاعي وموقع أريدو في محافظة ذي قار واللتين غادرتا قبل أيام المحافظةبسبب انتشار فيروس كورونا، على أمل العودة في خريف العام المقبل".

وأضاف الحمداني، إن "البعثات التي كان من المقرر أن تصل هي من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا للعمل في مواقع في محافظات ذي قار والبصرة والنجف وواسط والديوانية والموصل"، مبيناً أن "عدد المواقع الأثرية المسجلة بلغ 15 ألف

تل أثري موزع بين مدن تاريخية ومواقع أثرية منتشرة في مناطق مختلفة من البلاد، باستثناء المباني التراثية والأماكن الدينية"، ولفت الحمداني إلى أنه "لم ينقب من تلك المواقع سوى

5 بالمئة".

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