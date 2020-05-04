وزير التخطيط لـ «الصباح»: نملك رؤية لتعظيم الموارد غير النفطية

2020/05/04 | 01:36

بغداد/ حازم محمد حبيب

أكدَ وزيرُ التخطيطِ نوري الدليمي، امتلاكَ وزارتهُ رؤيةً وخطةً شاملةً ومتكاملةً للخروجِ من الأزمةِ الاقتصاديةِ الراهنةِ عبرَ تعظيمِ المواردِ غيرِالنفطيةِ والاعتماد على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ودعم قطاعات الصناعة والزراعة وتقليل الاستيراد، وبينما كشف عن أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 20 بالمئة وتتركز في محافظات الجنوب، قدم الدليمي في حوار مع "الصباح" ملامح وتفاصيل بعض المشاريع التي تسهم بتقليل نسب البطالة والفقر كالمشروع الوطني لتشغيل الشباب، كما أكد أن الوزارة تواصل استعداداتها لإنجاز التعداد العام للسكان الذي

طال انتظاره.

وأكد الدليمي، أن "الوزارة وضعت رؤية متكاملة للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي، آخذين بنظر الاعتبار تداعيات الازمة الحالية" مبينا ان الرؤية تستند الى اعادة هيكلة القطاع الحكومي، والتوجه نحو تحقيق شراكة واسعة مع القطاع الخاص، ومنحه المساحة المناسبة ليكون شريكاً حقيقيا في تحقيق أهداف التنمية، فضلا عن التوجه نحو تفعيل القطاعات التنموية المهمة، وفي مقدمتها القطاع الزراعي والصناعي

والسياحي.

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