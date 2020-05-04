العراق.. اتفاق شبه نهائي على تمرير حكومة الكاظمي اليوم

2020/05/04 | 06:56

اخبار السعودية )- تعقد اليوم الاثنين جلسة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي.وأفادت مصادر الحدث بوجود اتفاق شبه نهائي على تمرير حكومته.وفي وقت تعهدت الكتل السنية والكردية بالاضافة الى الكتل

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