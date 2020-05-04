داعش يجدد هجماته بالعراق.. ومقتل 8 من الحشد في ديالى

2020/05/04 | 06:56

اخبار السعودية )- أعلنت مصادر عسكرية عراقية مقتل ثمانية عناصر من مقاتلي الحشد العشائري في ناحية العظيم بمحافظة ديالى خلال هجوم لعناصر تنظيم داعش وسط أنباء عن إصابة قائد ميداني عشائري بجروح.ويأتي الهجوم بعد هجمات شنها

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