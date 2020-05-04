2020/05/04 | 11:04

اخبار السعودية )- ذكرت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام أن عمليات "أسود الصحراء" لملاحقة بقايا داعش انطلقت في صحراء الأنبار.وأوضح الإعلام الأمني أن العملية انطلقت من تسعة محاور بإسناد طيران الجيش.وأعلن عن مقتل

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