طهران تحذر من إحالة ملف التسلح لمجلس الأمن

2020/05/05 | 00:52

طهران / وكالات

قال المتحدث باسم الخارجيةِ الإيرانيةِ، عباس موسوي، أنَ الاتفاقَ النوويَ سيتلاشى في حال تقررَ تمديد حظر التسلح على إيران، منوها بأن الرد سيكون حاسما إذا أحيل ملف التمديد إلى مجلس الأمن.

وأضاف المتحدث موسوي أمس الاثنين: «لا أسس قانونية لمساعي واشنطن لتمديد حظر التسلح وهي خارج الاتفاق النووي، ولن تنجح في تحقيق أهدافها، فهي تريد من الدول المتبقية في الاتفاق النووي انتهاك القرار 2231».

وتابع موسوي قائلا: «أبلغنا شركاءنا في الاتفاق النووي بأن إيران لن تتسامح مع مساعي واشنطن لتمديد حظر التسلح، ردنا على تمديد حظر التسلح سيكون متناسبا وحازما».

من جانب آخر، أكد موسوي أن بلاده لا تعترف بالحضور العسكري الأميركي في مياه الخليج وتعتبره غير قانوني ويزعزع استقرار المنطقة، محذرا القوات الأميركية من الاقتراب من السواحل الإيرانية حيث تجري القوات الإيرانية هنالك جولات تفقدية باستمرار.

وأكد موسوي وجود خطوط اتصال بين السفن الأميركية والإيرانية في مياه الخليج وفقا لقوانين الملاحة الدولية، لكن لا توجد أي خطوط اتصال بين المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلدين.



وتطرق موسوي في التصريحات إلى ضرورة سلامة المعتقلين الإيرانيين في السجون الأميركية، معربا عن استعداد بلاده لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

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