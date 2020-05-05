خلية الأزمة لـ { الصباح }: العراق لايزال في مرحلة الخطر

2020/05/05 | 01:24

بغداد/ الصباح/ شيماء رشيد

قررتْ اللجنةُ العليا للصحةِ والسلامةِ الوطنيةِ، تطبيقَ نظامِ الزوجي والفردي على العجلاتِ ابتداءً منَ اليومِ الثلاثاء، وبينما ناقشتْ اوضاعَ الاسرِ العالقةِ في المحافظاتِ وتحديدَ يومٍ لعودتِها الى مناطق سكناها، دعت الى ضرورة توحيد الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم وزارة الصحة في مواجهة الجائحة.

وكان وزير الصحة، قد اكد لـ”الصباح” يوم الخميس الماضي، وجود توجه لتطبيق نظام الزوجي والفردي بالنسبة لحركة العجلات بهدف تقييد الحركة في البلاد.

يأتي ذلك في وقت، أكدت فيه خلية الازمة الحكومية في تصريح لـ»الصباح» أن العراق لايزال في مرحلة الخطر من جائحة كورونا، وأوضحت أن معظم حالات الإصابات الاخيرة ناتجة عن التجمعات البشرية لاسيما في «مراسم العزاء».

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته “الصباح” ان «اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، عقدت أمس الاثنين، اجتماعها السابع برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وجرت متابعة وتقييم الاجراءات المتخذة في ضوء تطورات جائحة كورونا والمقترحات والتوصيات التي قدمتها خلية الأزمة ووزارة الصحة والخبراء».

وأشاد رئيس الوزراء، وفقا للبيان، بالتكامل والانسجام وبجهود وزارات ومؤسسات الدولة ووزارة الصحة ولجنة الأمر الديواني رقم 55 وخلايا الازمة في المحافظات واقليم كردستان والقوات المسلحة ووسائل الإعلام ، والجهد الوطني الموحد الذي أدى الى السيطرة على الجائحة بشكل متقدم على العديد من دول العالم.

وأكد البيان، ان “رئيس الوزراء، دعا الى ضرورة توحيد الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم جهود وزارة الصحة وملاكاتها في مواجهة الجائحة التي لاتقل خطورة عن معركتنا ضد عصابات داعش التي تحاول استغلال الأوضاع، وضرورة مراعاة المصالح العليا للبلاد والظروف السياسية والاقتصادية”.

بدوره، عرض وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي، تقريرا عن تطورات الموقف الصحي ومدى الالتزام بالاجراءات والقرارات السابقة وتوصيات ومقترحات خلية الأزمة .

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بحسب البيان، تطبيق نظام الزوجي والفردي للعجلات، ووفق التعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية ومديرية المرور لاحقا واعتبارا من اليوم الثلاثاء، كما ناقشت اللجنة اوضاع الاسر العراقية العالقة في المحافظات وتحديد يوم لعودتها الى مناطق

سكناها .

واشار البيان، الى ان اللجنة، وافقت على منح تسهيلات للفريق الطبي الصيني في مشروعي حقلي الأحدب والحلفاية النفطيين، في حين قررت النظر باعادة تشغيل مصانع الاسمنت وتوفيره للاستهلاك المحلي واتخاذ الاجراءات التي تحول دون ارتفاع أسعاره .

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