غدا.. جلسة تمرير الكابينة الحكومية

2020/05/05 | 01:24

بغداد/ الصباح

بينما بحثَ رئيسُ الوزراءِ المكلفِ، مصطفى الكاظمي، معَ رئيسِ مجلسِ النوابِ، محمد الحلبوسي، المنهاجَ الوزاري الذي تسلمهُ البرلمان قبل عدة أيام، قررتْ رئاسةُ مجلسِ النوابِ، عقدَ جلسةِ التصويتِ على الكابينةِ الوزاريةِ، غدا الاربعاء.



يأتي ذلك في وقت علل فيه ائتلافا دولة القانون بزعامة نوري المالكي والوطنية بزعامة إياد علاوي موقفهما الرافض لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف، بأنه لم يلتزم بالاتفاقات في تشكيل وزارة ترتقي لمستوى الأزمات التي تواجه البلاد، وممارسته «التمييز» بين القوى السياسية. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء المكلف، تلقته «الصباح» ان «الكاظمي التقى بمكتبه في القصر الحكومي أمس الإثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث المنهاج الوزاري الذي تسلمه البرلمان قبل عدة أيام، بينما ناقشا الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة».

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