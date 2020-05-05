القائد العام يوجه بشن عمليات واسعة للقضاء على الارهاب

2020/05/05 | 01:24

بغداد / الصباح

كشفَ المتحدثُ باسمِ القائدِ العامِ للقواتِ المسلحةِ اللواءُ عبد الكريم خلف، عنْ عملياتٍ عسكريةٍ كبيرةٍ تقومُ بها جميعُ اصنافِ القواتِ الأمنية والحشد الشعبي لملاحقة العصابات الارهابية وصولا إلى الحدود السورية.وقال خلف، لـ”الصباح”: ان “القائد العام للقوات المسلحة اصدر امرا قبيل عمليةة مكيشيفة لجميع قيادات العمليات بالتعاون مع الاستخبارات وباسناد القوة الجوية بتدمير خلايا ومجاميع داعش الارهابي الموجودة في بعض المناطق بشكل كامل سواء كانت بنى تحتية او اشخاصا وتحقيق نتائج كبيرة، مبينا ان العمليات العسكرية جرت خلال اليومين الماضيين في محيط صلاح الدين، وانتقلت إلى غرب محافظة الانبار وهي مستمرة ولم تتوقف في محيط الانبار وغربها وغربي نينوى ومحيط صلاح الدين.

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