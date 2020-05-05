حكومة الكاظمي أمام برلمان العراق.. هل تمر أخيراً؟

2020/05/05 | 08:10

اخبار السعودية )- قررت رئاسة مجلس النواب العراقي عقد جلسة التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية مساء الأربعاء.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، مساء الاثنين، أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، دعا

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