اليوم.. جلسة التصويت على حكومة الكاظمي

2020/05/06 | 00:20

بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

يعقدُ مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء جلسة استثنائية دعا إليها رئيس المجلس محمد الحلبوسي لغرض التصويت على التشكيلة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي وبرنامجه الحكومي، وبينما أعلنت بعض القوى السياسية موقفاً واضحاً في تأييد وتمرير الحكومة المرتقبة، كشف نواب عن استمرار الخلافات بشـأن الوزارات والشخصيات التي اختارها المكلف، مرجحين أن تحسم الساعات الأخيرة مصير الحكومة.

النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم أكد لـ "الصباح" أنّ "المفاوضات وصلت الى نهايتها لحسم ملف الكابينة الوزارية، وستكون جلسة منح الثقة اليوم مع وصول جميع النواب الكرد، وبرغم اعتراض بعض الكتل السياسية إلا أن 18 وزارة قد حسمت بموافقة كل الكتل السياسية والمتبقي أربع وزارات "حتى مساء أمس الثلاثاء" تحسم لاحقاً قبل جلسة منح الثقة".



وأضاف أنّ "الحكومة تشكلت من وزراء مستقلين عرضهم رئيس الحكومة على الكتل السياسية، وأغلب المرشحين للحقائب الوزارية كانوا موظفين في تلك الوزارات إما وكيل وزير أو مدير عام".



وأكد أنّ "الكابينة الوزارية استمرت بمراعاة المكوناتية كشيعة وسنة وكرد، ولا توجد في الكابينة أسماء جدلية لشخصيات عليها جدل سياسي؛ وربما تسقط بعض الأسماء أثناء التصويت على الكابينة وهو خيار أعضاء مجلس النواب"، مبيناً أنّ "التشكيلة الحكومية خضعت لمعايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، وبرغم ذلك نتوقع أن يكون هناك وزراء لن يجري التصويت عليهم".

الموقف السياسي الشيعي بدا منقسماً كالعادة إزاء التصويت من عدمه على حكومة الكاظمي، وقال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي: إنه "حتى الآن "مساء أمس الثلاثاء" لا يوجد أي اتفاق نهائي بشأن الكابينة الوزارية، ولا يوجد أي اتفاق نهائي بين القوى السياسية على تمرير الحكومة من عدمه، فالخلاف قائم على بعض مرشحي الحقائب الوزارية".

عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أكد استمرار ائتلافه برفض دعم الكاظمي في جلسة منح الثقة، وقال المطلبي: إنّ "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يواجه مشكلة كبيرة وحقيقية في إنهاء الخلافات بشأن أسماء الوزراء".

بدوره، قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي لـ "الصباح": إنّ "جلسة منح الثقة للحكومة ستمر بشكل سلس لوجود رغبة كاملة من المكونات السياسية بتمرير حكومة الكاظمي".

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