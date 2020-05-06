2020/05/06 | 07:52

اخبار السعودية )- مختبئا داخل نفق في منزله، ألقت القوات الأمنية العراقية، الثلاثاء، القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة نينوى شمالي العراق.وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان صحافي: "من خلال واجبات

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