فصائل إيران في العراق.. بالتفاصيل والأسماء

2020/05/06 | 08:54

اخبار السعودية )- بين الحين والآخر تطل ميليشيات في العراق مهددة ومعتدية سواء على المعتصمين، أو ملوحة بعظائم الأمور تجاه القوات الأجنبية، من خلال تهديدها أو تبنيها لهجمات استهدفت قواعد عسكرية عراقية تضم عناصر من التحالف

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