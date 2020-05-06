الجائحة تدفع العراقيين لبراثن الفقر وتوقظ ذكريات مؤلمة

2020/05/06 | 15:36

اخبار السعودية )- في حين يعاني العراق من تبعات جائحة فيروس كورونا، صحياً واقتصادياً وأمنياً، إلا أن الفيروس الغامض يوقظ أيضاً ذكريات مؤلمة في عقول العراقيين.وروى 6 أشخاص من سكان حي الأعظمية كيف دفعت الجائحة أسرهم إلى

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