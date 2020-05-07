مصطفى الكاظمي رئيساً للحكومة العراقية.. وهذه التشكيلة

2020/05/07 | 01:55

اخبار السعودية )- بحضور 255 نائبا، أدى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليمين الدستورية بعدما وافق البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية التي قدّمها.وقال الكاظمي في كلمة له أمام النواب، إن الحكومة الجديدة هي حكومة

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