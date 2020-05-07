«أسود الصحراء» تقطع إمدادات «داعش» بين ثلاث محافظات

2020/05/07 | 03:32

بغداد / الصباح تواصل القوات الامنية عمليات البحث والتفتيش عن الارهابيين الفارين، اذ كشفت قيادة العمليات المشتركة، أمس الاربعاء، عن نجاح عمليات «اسود الصحراء» في قطع امدادات عصابات داعش الاجرامية بين محافظات صلاح الدين والانبار والموصل، في حين أعلن الحشد الشعبي، قصف سبعة اوكار تابعة لعصابات داعش الارهابية، بقذائف الهاون في منطقتي حويجة ام جريش وهلال السالم التابعتين لقضاء تكريت.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي: إن «العمليات الارهابية لعصابات داعش ازدادت في الآونة الاخيرة لسبب مهم وهو تمكن القوات الامنية من الوصول الى مواقع انطلاقها وتجفيف منابع الارهاب».

وأضاف الخفاجي، ان «الهجمات الارهابية غير مؤثرة في الوضع الامني بشكل عام كون القوات الامنية مستعدة لمواجهة ودحر العصابة الارهابية بشكل ممتاز».

وبين، ان «عمليات اسود الصحراء الاخيرة تمكنت من الحصول على معلومات في غاية الدقة عن التنظيم الارهابي، فضلا عن قطع امداد العناصر الاجرامية في محافظات صلاح الدين والانبار والموصل»، مبينا ان «المعركة الحالية هي استخبارية والقوات الامنية تتعامل مع جميع الخلايا النائمة الارهابية للقضاء عليها بشكل نهائي». في غضون ذلك، صد الفوج النهري التابع للحشد الشعبي، تسللا لارهابيي داعش في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكر مسؤول الحشد النهري في سامراء ابو نور الغزي، أن «عصابات داعش الارهابية شنت تعرضاً على احدى نقاط الحشد النهري في منطقة التلة في سامراء»، موضحا أن «الاشتباكات انتهت من دون اي خسائر بشرية» .

واوضح، اننا «اعلنا حالة الانذار القصوى لدى قطعاتنا في سامراء، مبيناً أنه لم يتم تحديد خسائر العدو حتى الان، وما حدث فقط اطلاق نيران متبادل».

في الاطار نفسه،أعلنت قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي، أمس الاربعاء، قصف سبعة اوكار تابعة لارهابيي داعش، بقذائف الهاون في منطقتي حويجة ام جريش ومنطقة هلال السالم التابعتين لقضاء تكريت شمال مدينة سامراء.

واشار بيان للحشد، الى أن «معلومات استخباراتية وردت إلى قيادة القاطع من قبل استخبارات العمليات أفادت بوجود سبعة اوكار يتواجد فيها عناصر من داعش الاٍرهابي في منطقتي حويجة ام جريش ومنطقة هلال السالم شمال مدينة سامراء».

ولفت، الى أن «أبطال الإسناد المدفعي والصاروخي والاختصاصات الساندة وبالتعاون مع الشرطة الاتحادية امطروا أماكن تواجد العدو بقنابر الهاون وقد أسفر ذلك عن وقوع إصابات دقيقة وكبيرة في صفوف العدو وتدمير تلك الاوكار».

الى ذلك، كشف مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، أمس الاربعاء، عن انطلاق عملية عسكرية في حوض الوقف شمال شرق المحافظة.

وقال المهداوي، في تصريح صحفي، ان «عملية عسكرية واسعة من 3 محاور انطلقت في حوض الوقف الممتدة بين ناحيتي العبارة وابي صيدا، لتعقب خلاياعصابات داعش الارهابية خاصة بعد الاحداث الاخيرة».

وبين المهداوي، ان «افواج الطوارئ والشرطة المحلية باسناد من قطعات الجيش تشارك في تنفيذ محاور العملية التي تجري في بساتين كثيفة للغاية».

بينما أعلن الحشد الشعبي، أمس الأربعاء، انطلاق عملية أمنية جنوب مدينة الموصل.

وذكر بيان اخر ، أن «قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى المتمثلة باللواء (44) التابع إلى قيادة العمليات أطلقت عملية خاطفة لضرب أهداف محددة مسبقاً للعدو في عمق جزيرة الحضر الواقعة جنوب الموصل سبقتها ضربات مدفعية من الحشد الشعبي للأهداف المنتخبة».

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