افتتاح مختبر جديد في بغداد لفحص إصابات كورونا

2020/05/07 | 03:32

بابل / شذى الجنابي المحافظات / مراسلو الصباح

تستعد وزارة الصحة لافتتاح مختبر جديد لفحص الاصابات بفايروس كورونا خلال الساعات المقبلة، بينما تستمر الفرق الطبية والصحية باجراء المسح الميداني في المناطق المشتبه بوجود اصابات فيها.

وكشف مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب الحجامي لـ «الصباح « عن انه سيتم افتتاح مختبر ثان في جانب الكرخ خلال اليومين المقبلين في مستشفى اليرموك التعليمي، منوها بانه سيمثل نقلة نوعية في اكتشاف وتشخيص الحالات المصابة بفايروس كورونا واعطاء العلاج المناسب والسيطرة على المرض.

واضاف ان المختبر الاول الذي افتتح في مدينة الامامين الكاظمين (ع) الطبية اسهم بشكل كبير في اجراء فحص وتشخيص الحالات وباحدث الاجهزة ومواد الفحص من دول وشركات متقدمة ورصينة في مجالات الفحص المختبري بعد ان كانت الفحوصات تجرى في مختبر الصحة المركزي التابع لوزارة الصحة.

ولفت الحجامي الى ان تزايد اعداد اكتشاف الاصابات يعود الى زيادة الفحوصات والمسوحات وتشخيص الحالات ومتابعة المريض وزيادة امكانية التشخيص في المختبرات الجديدة التابعة

لصحة الكرخ.

البحث عن المصابين في البؤر النائمة

وبدورها تستمر الفرق الطبية والصحية التابعة لقطاع الشعب لليوم السادس على التوالي بمتابعة نتائج الفحص السريع والفعال لغرض الكشف عن الحالات الموجبة التي ظهرت في منطقة الشعب، والبحث عن الأعداد الحقيقية ضمن البؤر النائمة والتركيز على مناطق الاختطار الكبيرة.

وقال مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي لـ»الصباح»: انه بعد إجراء الفحوصات السريعة في حي الجمعيات، وتسجيل 6 اصابات موجبة بفايروس كورونا في اول خمسة منازل تم فحصها في منطقة الشعب توجهت فرقنا الصحية المجهزة للعناوين المثبتة لغرض إجراء عملية الحجر سواء المنزلي او لأحد مرافق الحجر الخاصة بدائرة صحة الرصافة.

واضاف انه تم اجراء عمليات البحث والتحري من خلال الفحص السريع وتبين وجود حالات اصابة بفايروس كورونا غير مشخصة، او مسجلة ونأمل بكشفها للحفاظ على سلامة المواطنين الملامسين لهذه الحالات وخاصة أصحاب المناعة المتدنية جراء عامل العمر أو الامراض المزمنة .

واوضح الساعدي ان اجراء الفحص الميداني السريع والعشوائي في قطاع الاعظمية والصليخ من خلال سحب عينات عشوائية من اصحاب المحال والاسواق والدور السكنية ضمن الرقعة الجغرافية للقطاع هو من أجل الكشف عن الاصابات والمشتبه بهم وإحالتهم على المستشفيات المتخصصة لإجراء الفحوصات اللازمة.

كربلاء..



إجراءات لفحص الوافدين

من جهتها توعدت محافظة كربلاء برفع دعوى قضائية على كل وافد لم

يبلغ عن قدومه.

وقال المحافظ المهندس نصيف جاسم الخطابي لـ»الصباح»: ان خلية الازمة في المحافظة اصدرت عدة قرارات من بينها رفع دعوى قضائية على كل وافد من خارج البلد ودخل المحافظة ولم يبلغ عن قدومه، منوها بانها اجلت العمل بآلية حركة العجلات وفق النظام الفردي والزوجي لعدم وجود جدوى منه في الوقت الحاضر مع الاستمرار بتقنين الحركة نهارا وحظر التجوال الليلي وعدم السماح للتجمعات لأي سبب كان، فضلا عن استمرار اجراءات الرصد الفعال من قبل الملاكات الطبية وللمناطق كافة .

11 إصابة جديدة في البصرة

وفي محافظة البصرة اعلنت دائرة صحة المحافظة تسجيل 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا، منوهة بان العدد التراكمي للاصابات بلغ 520 اصابة، بينما اكتسب 242 شخصا الشفاء التام، وما زال 260 يتلقون العلاج في المستشفيات.

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