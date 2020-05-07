حكومة الكاظمي تنال ثقة البرلمان

2020/05/07 | 04:36

بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

نالت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس ثقة مجلس النواب بحضور 266 نائباً، إذ جرى التصويت على 15 وزيراً بينما تم تأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية ورفض منح الثقة لخمس وزارات أخرى، وتعهد الكاظمي خلال جلسة منح الثقة بالسعي بشكل حثيث لـ "كسب ثقة ودعم الشعب"، كما تعهد بالعمل على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها البلد، مبيناً أنه وضع مهمة أساسية أمام حكومته هي "المطالب الشعبية الحقة، بالتحضير لانتخابات حرة ونزيهة".

ومنح مجلس النواب‎ ‎في جلسته الأولى من فصله الثاني للسنة التشريعية الثانية من الدورة الانتخابية الرابعة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الخميس، وبحضور 266 نائباً الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي رئيسا لمجلس الوزراء بالموافقة على 15 وزيراً والتصويت على المنهاج الحكومي.

وفي مستهل الجلسة، ‏أعرب الحلبوسي عن أمله في أن تتكلل الجهود بتشكيل حكومة جديدة خاصة مع التحديات الصحية المتمثلة بوباء كورونا الذي تواجهه الانسانية جمعاء وتحديات الوضع الدستوري بعد استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي، داعياً الى التصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة للإيفاء بتضحيات العراقيين السخية، مقدماً التقدير للنائب عدنان الزرفي لمراعاته الظرف الراهن باعتذاره عن تشكيل الحكومة وفسح المجال أمام غيره.

بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق.

وأدى السيدات والسادة اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس كل من: حسن خضير شويرد بدلاً من النائب المستقيل إياد هاشم علاوي وريزان الشيخ دلير بدلاً من النائب المستقيل ميران محمد عباس وعلي غركان حسين بدلاً من النائب السابق محمود ملا طلال بعد إضافة الفقرة على جدول الأعمال.

بعدها دعا رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاستعراض المنهاج الحكومي وتقديم أسماء الكابينة الوزارية.

كلمة الكاظمي

من جانبه، أشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استعراضه المنهاج الوزاري الى أن العراق يمر بمرحلة صعبة بسبب التحديات الكبيرة التي يواجهها، معرباً عن قدرة العراقيين على التصدي لها وحماية البلد والسيادة الوطنية وتجاوز الازمة الاقتصادية وحماية شعبنا من المخاطر الصحية، مبيناً أن العراق يسعى الى بناء علاقات الاخوة مع الاشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي، منوها بأن الحكومة جاءت استجابة لأزمة اجتماعية واقتصادية وصحية وهي حكومة حل وليست حكومة أزمات، لافتا الى المضي بتذليل الصعوبات وإنجاز مهام المرحلة الانتقالية

معا.

وأوضح رئيس الوزراء أننا وضعنا أمام الحكومة الجديدة مهمة أساسية عبر الاستجابة لمطالب الشعب وتهيئة الطريق لانتخابات حرة ونزيهة بعد استكمال القانون الانتخابي من قبل السلطة التشريعية وفرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد قواتها المسلحة وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة وتطوير المؤسسات الامنية وعدم تحويل البلاد الى ساحة للصراعات أو منطلق للاعتداء على دول الجوار، مؤكدا ضرورة ملاحقة المتورطين بالدم العراقي وحماية المتظاهرين وفتح حوار وطني مسؤول وصريح مع فئات المجتمع العراقي للإصغاء لمطالب حركة الاحتجاج السلمي، إضافة الى مواجهة ملفات الفساد بحزم، وكذلك ترسيخ العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وفق الدستور وإعداد مشروع قانون الموازنة الاستثنائي من خلال التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية وانخفاض أسعار النفط.

وأكد الكاظمي أهمية معالجة التحديات الاقتصادية والمالية وتثبيت ركائز العلاقات الخارجية ومكافحة الفساد والاصلاح الاداري وجعل العدل معياراً للدولة الناجحة واعتبار الاحتجاج السلمي طريقا لإرشاد الدولة، فضلا عن ترسيخ قيم المواطنة من خلال احترام الخصوصيات القومية والدينية والمذهبية، وتوفير الامكانات اللازمة لعودة النازحين الى ديارهم وغلق ملف النزوح.

وفي الشأن نفسه، تعهد الكاظمي بعقد جلسة شهرية بين مجلس النواب ورئيس الحكومة لمناقشة الوضع العام وتحديد منهاج الجلسة بالتشاور بعد مطالبة رئيس مجلس

النواب.

التصويت على الحكومة

وصوت المجلس على المنهاج الوزاري للكاظمي رئيسا لمجلس الوزراء، كما صوت المجلس على الكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي التي ضمت السيدات والسادة الوزراء: (جمعة عناد سعدون وزيرا للدفاع، والفريق عثمان الغانمي وزيرا للداخلية وعلي عبد الامير علاوي وزيرا للمالية وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، ونازنين شيخ محمد وزيرا للإعمار والبلديات وحسن محمد عباس وزيرا للصحة والبيئة، ونبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا وماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء وناصر حسين بندر وزيرا للنقل، ومنهل عزيز وزيرا للصناعة والكابتن عدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب وأركان شهاب احمد وزيرا للاتصالات، وعادل حاشوش وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، ومهدي رشيد مهدي جاسم وزيرا للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيرا للتربية.

وطالب رئيس مجلس الوزراء بتأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط، إضافة الى تعهده بتقديم أسماء وزارات الثقافة والهجرة والمهجرين والعدل والتجارة والزراعة التي لم تحصل الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

وأدى السيدات والسادة أعضاء الكابينة الحكومية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

بعدها تقرر رفع الجلسة.

وعلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على نيله ثقة البرلمان بعد التصويت على 15 وزيراً في كابينته الحكومية، وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "اليوم، منحَ مجلس النواب الموقّر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا".

واضاف: "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة، سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".

تبريكات وتهانٍ

وغرّد رئيس الجمهورية برهم صالح على حسابه في "تويتر"، بخصوص نيل حكومة مصطفى الكاظمي الثقة داخل البرلمان: "أباركُ لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيل الثقة".

وأضاف، "بهذا نكون قد تجاوزنا مرحلةً عصيبة في تاريخ وطننا، ويجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات الصحة والأمن والاقتصاد، ناهيك عن استحقاق الإصلاح والانتخابات النزيهة".

وتابع: "واجبنا أن نتكاتف لدعم الحكومة في إنجاز مهامها الجسيمة".

كما بارك رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيلها ثقة مجلس النواب.

وقال الحكيم في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: "نبارك لحكومة الكاظمي نيلها ثقة مجلس النواب العراقي متمنين لها الموفقية والنجاح في مهمتها الجسيمة".

ودعا الحكومة الجديدة "للالتزام بما ألزمت به نفسها في برنامجها الحكومي، والتهيئة لانتخابات مبكرة تتسم بالشفافية والنزاهة كما أوصت المرجعية الدينية العليا، وملامسة هموم المواطنين لا سيما المتظاهرين السلميين وتحقيق مطالبهم المشروعة، وإيجاد الحلول السريعة للأزمة الاقتصادية ومكافحة وباء كورونا وتعميد اسس علاقات متوازنة محليا واقليميا ودوليا".

كما دعا السيد الحكيم "القوى السياسية إلى بذل قصارى جهدها في دعم الحكومة ورص الصفوف لمواجهة التحديات الأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الوحدة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، آملاً الإسراع بإكمال الكابينة الحكومية".

رئيسة حركة إرادة حنان الفتلاوي، قالت في تغريدة تابعتها "الصباح": "نبارك للحكومة الجديدة حصولها على ثقة مجلس النواب، ونسأل الله أن تكون صفحة جديدة تحمل الخير للعراق وأهله".

وأعربت الفتلاوي عن أملها في أن "يكون الوزراء الجدد على قدر الثقة والمسؤولية لتحقيق تطلعات الشارع العراقي وحماية مصالح البلاد وأن يكون عملهم للعراق وشعبه بكل مكوناته".

وبارك المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش" بريت ماكغورك، لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وقال في تغريدة على "تويتر": "أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"، وأضاف أنه "قائد متمرس وموحد لديه أجندة هائلة نيابة عن الشعب العراقي، يجب علينا جميعا أن نأمل بنجاحه".

وهنأ السفير البريطاني ستيفن هايكي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد نيله الثقة داخل مجلس النواب، وقال هايكي في تغريدة على حسابه في "تويتر": إن "المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم حكومتكم للقضاء على فايروس كورونا، والعمل على الاصلاح الاقتصادي والأمني، وكذلك في محاربة داعش".

وتابع: "اتطلع الى العمل معه ومع حكومته لمواصلة الشراكة القوية بين بلدينا".

كما قدم السفير الكندي في العراق أورليك شانون، تهنئة مماثلة وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أهنئ رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي لحصول كابينته على ثقة مجلس النواب".

وأضاف "أنها خطوة مهمة للعراق في مواجهة العديد من التحديات الجوهرية"، مبيناً "نتطلع إلى العمل الجاد معه ومع كابينته الوزارية على أساس التعاون المشترك".

وبارك النائب قاسم الاعرجي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمناسبة تشكيل الحكومة، وقال في تغريدة تابعتها "الصباح": "نبارك لأخينا الكاظمي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، وأضاف، "بإذن الله تكون ملبية لطموحات الشعب العراقي".

مواقف سياسية

وتباينت مواقف أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية من تشكيلة الكاظمي الوزارية، وقال النائب المستقل مزاحم التميمي لـ "الصباح": إنه "كان يأمل في أن يقدم رئيس الوزراء المكلف أفضل من هذه التشكيلة الوزارية"، مشيراً إلى أن "تشكيل الكابينة الوزارية جاء بعد ضغط الكتل السياسية على المكلف الذي كان مقيداً بما تمليه الكتل السياسية عليه".

وبيّن التميمي أن "هناك العديد من الاعتراضات التي أبداها النواب على عدد من الوزراء ضمن التشكيلة الوزارية، ونأمل في أن يتحقق ما يصبو إليه المواطنون".

من جانبها أكدت النائب عن كتلة بدر النيابية ميثاق الحامدي لـ "الصباح" أنّ "الظروف التي يمر بها البلد من وضع اقتصادي وأمني متدهور، ألزمت الكتل السياسية اتخاذ قرار موحد بالتصويت للكابينة الوزارية".

وأضافت أن "الكابينة الوزارية تتضمن وزراء يستحقون التصويت لهم، ولدى الكتل السياسية والنواب على بعض الأسماء علامات استفهام، ومن الممكن أن يغير اسم المرشح"، مؤكدة أن لدى كتلتها "رأيها الخاص بأن نضع المصلحة العامة في المقدمة ونمرر الكابينة الوزارية بغض النظر عن المرشح".

ائتلاف دولة القانون أصدر بياناً تلقته "الصباح" قال فيه: إنه "يؤكد موقفه الرافض من المشاركة في حكومة لا تمتلك كل المقومات لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقية لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهنيّ كفوء"، وأضاف، "من هذا المنطلق قررنا الانسحاب من جلسة مجلس النواب وعدم المشاركة في التصويت على الكابينة الوزارية".

رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية كاظم الشمري قال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا يوجد تنسيق بين الكتل المعارضة من أجل إسقاط حكومة الكاظمي والحيلولة دون تمريرها داخل مجلس النواب".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر: " نرى ومن منطلق مصلحة البلاد أنه من الضرورة أن تمضي الحكومة بسبب الوضع العام في العراق، فهناك موازنة متعطلة وهناك مجتمع دولي يريد أن يتعامل مع حكومة ذات صلاحيات وهناك ازمة صحية

خانقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الكاظمي تنال ثقة البرلمان ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الكاظمي تنال ثقة البرلمان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).