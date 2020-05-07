بومبيو يهنئ الكاظمي ويدعوه للإصلاح

2020/05/07 | 05:32

اخبار السعودية )- رحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، بالحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.وتعهّد بومبيو بدعم أجندة الكاظمي من أجل العراقيين، داعيا إياه لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الشعب

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