الكاظمي: قدمت تشكيلتي الوزارية للبرلمان وأنتظر الموافقة

2020/05/07 | 07:35

اخبار السعودية )- بعدما أفادت مصادر العربية، مساء الأربعاء، بإجراء تغييرات في تشكيلة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي قبل انعقاد جلسة البرلمان، أعلن الكاظمي تقديمه تشكيلته الوزارية للبرلمان في البلاد، وبانتظار

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