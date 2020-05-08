مساعٍ لافتتاح منفذ زرباطية الحدودي ليومين اسبوعيا

2020/05/08 | 01:56

بغداد/ شيماء رشيد / الكوت/ حسن شهيد العزاوي

أكدت مصادر برلمانية وحكومية، وجود مساع لفتح الحدود مع إيران، بهدف ادخال البضائع غير الغذائية فقط، وبينما اشارت الى أن استئناف عمل المنافذ الحدودية مرهون بانتهاء وباء كورونا الذي تعد إيران دولة موبوءة به، كشفت محافظة واسط، عن استحصالها الموافقات الرسمية لاعادة فتح منفذ زرباطية الحدودي امام استيراد البضائع ولمدة يومين اسبوعيا، مع استمرار منع دخول الوافدين عبره.



وأوضح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع نجمان، لـ”الصباح”: ان فتح الحدود مع ايران غير ممكن الان، مشيرا الى ان خلية الازمة ستسمح بدخول المواد غير الغذائية فقط من الجانب الايراني.

وأضاف نجمان ان قضية فتح الحدود تتعلق بخلية الازمة ولكن نحن في لجنة الامن والدفاع لا نحبذ فتح الحدود بسبب الوضع الصحي.

ولفت نجمان إلى ان خلية الازمة تناقش السماح بدخول المواد غير القابلة للاكل كمواد البناء ولكن وفق شروط من بينها ان العراقيين يستلمون هذه المواد داخل الاراضي الايرانية كي لا تكون هناك ملامسة مع الجانب الايراني، اما المواد الغذائية وفتح الحدود للمسافرين فهي ممنوعة.

بدوره، أشار عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي، في حديث مقتضب لـ”الصباح”، إلى ان الحدود أغلقت بعد تفشي فيروس كورونا وإعادة فتحها مرتبط بخلو إيران منه.



الى ذلك، افادت محافظة واسط، باستحصالها الموافقات الرسمية لاعادة فتح منفذ زرباطية الحدودي امام استيراد البضائع ولمدة يومين اسبوعيا، مع استمرار منع دخول الوافدين عبره.



وقال نائب محافظ واسط رشيد البديري في حديث خاص ادلى به لــ”الصباح” إن المحافظة استحصلت موافقة هيئة المنافذ على اعادة فتح الخط التجاري في منفذ زرباطية الحدودي، ولمدة يومين فقط في الاسبوع بواقع دخول 250 ارسالية لتأمين المواد الغذائية الزراعية في الاسواق المحلية.



واوضح ان استحصال الموافقة جاء بناء الى ما ورد في كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء والمتضمن بيان الحاجة الفعلية للاسواق من المواد الغذائية والزراعية والمحافظة على استقرارها وحسب حاجة السوق المحلية للبضائع ولعدم ممانعة خلية الازمة في واسط.



واشار البديري الى ان دائرة صحة المحافظة ستقوم بالتعاون مع ادارة المنفذ باتخاذ جميع اجراءات الوقاية الصحية من خلال تعقيم وتعفير المواد الداخلة كافة عبر نقطة التبادل التجاري لضمان دخول المواد المسموح لها.



واكد ان خلية الازمة شددت على استمرار اغلاق منفذ زرباطية الحدودي امام الوافدين ضمن خطتها الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا في المحافظة، بعد تسجيل آلاف الاصابات بجائحة فيروس كورونا في ايران.

ونوه نائب محافظ واسط بأن المحافظة اتخذت إجراءات حازمة في منفذ زرباطية الحدودي من خلال عدم السماح لأي مواطن أجنبي من الدخول إلى العراق عبر المنفذ، فضلا عن الاجراءات الطبية المشددة، داعيا أبناء المحافظة الى ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية الصحية.



وكان مدير اعلام المنافد الحدودية علاء الدين القيسي، نفى في وقت سابق لـ”الصباح” صحة ما تم تداوله عن اعادة فتح الحدود مع الجانب الايراني، مبينا انهم كجزء من خلية الازمة لا يفضلون فتح الحدود مع ايران طالما البلد موبوء.



وقال القيسي، إن كل منافذنا البرية مغلقة بالكتل الكونكريتية بالكامل سواء مع ايران او الكويت، ولا يوجد قرار حكومي، او من اللجنة العليا للسلامة الوطنية بفتح الحدود ليتم تنفيذه.

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