تشديد اجراءات التنقل والحركة في المناطق الموبوءة في الكرخ

2020/05/08 | 01:56

بغداد/ شذى الجنابي / وفاء عامر / بابل/ جنان الاسدي

شددت الجهات الصحية في جانب الكرخ بالتعاون مع الجهات المعنية إجراءات التنقل والحركة في المناطق التي تشهد إصابات متزايدة لاحتواء كورونا.

وفي غضون ذلك، قررت الإدارة المحلية في بابل فتح المزارات لاوقات معينة مع تطبيق إجراءات الوقاية، بينما تتواصل عملية رفد المستشفيات بالاوكسجين الطبي ضمن جهود معالجة مصابي الفيروس.

وقال مدير دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي لـ{الصباح} ان الدائرة اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية اجراءات مشددة للحد من التنقل وانتشار فيروس كورونا في منطقة الحرية بعد تسجيل 27 اصابة، اي بمعدل ثلثي الاصابات بالكرخ منذ بداية الازمة والى الآن، وحالة وفاة واحدة، وكذلك المناطق المجاورة لها التي ظهرت فيها الكثير من الاصابات بسبب مرورهم بتلك المنطقة لانها تقع في مفترق الطرق الرابطة بالكاظمية والخطيب والدولعي والشعلة ورحمانية الشعلة وحي الجامعة والطوبجي والاسكان.

واضاف ان الفرق الطبية والصحية تقوم باجراءات الرصد الوبائي في تلك المناطق وفحص الملامسين خصوصا دور نواب الضباط في منطقة الحرية بعد ظهور اصابات بالفيروس لأسر باكملها، بسبب عدم الالتزام باجراءات السلامة، وبالتالي هناك امكانية لزيادة اعداد المصابين.

ودعا الحجامي القوات الامنية إلى تشديد الاجراءات حفاظا على سلامة اهالي المنطقة، لافتا في الوقت نفسه إلى استمرار حملات الفرق الطبية والصحية بفحص ومتابعة مداخل قضاء التاجي والقرى والارياف والاحياء السكنية.

واوضح ان حالات الاشتباه التراكمي في جانب الكرخ بلغت 5143، وحالات الاصابة 173، والوفيات 7 ، اما الشفاء التراكمي 73، وبلغت حالات الشفاء الجديدة 4 حالات.

مساعدات طبية ألمانية

وفي الملف نفسه، افاد معاون مدير شؤون الخزن في الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية الدكتور سعد المفرجي لـ»الصباح « بوصول مساعدات من الوكالة الألمانية الاتحادية للإغاثة THW ، الى مخازن الشركة وهي عبارة عن شاحنتين تحتويان على مستلزمات الحماية الشخصية التي تستخدم للتقليل والحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر ان هذا التجهيز يمثل اضافة نوعية كبيرة لمواد الحماية الشخصية التي سبق للشركة ان قامت باستيرادها من قبل دائرة الأمور الفنية، وستتم المباشرة بتوزيعها خلال الاسبوع المقبل وحسب الاولوية للمؤسسات الصحية.

فتح المزارات في بابل

من جهته، قال رئيس خلية الازمة في بابل، المحافظ حسن منديل القريشي لـ”الصباح” إن عدد المتعافين من كورونا ارتفع بعد تعافي حالتين ووصل عددهم إلى 18 حالة، بينما بلغ عدد الذين فرض عليهم الحجر المنزلي 57 حالة، والحالات المشتبه بها ثلاث حالات، بينما يوجد 21 مصابا راقدا في المستشفيات وهناك 18 حالة قيد الفحص.

واكد المحافظ استمرار حظر التجوال الشامل في منطقتي الشجيرية التابعة لناحية الإسكندرية وحي الزراعة التابع لناحية أبي غرق، مشيرا الى ان الخلية قررت فتح المزارات صباحا من الساعة التاسعة وحتى 11 صباحا وعصرا من الساعة الثانية الى الساعة الخامسة على أن تتولى الأمانة العامة للمزارات الشيعية مسألة التباعد الإجتماعي، فضلا عن الاستمرار بالوقاية والسلامة للزائرين، علاوة على نشر مفارز طبية لغرض فحصهم.

تجهيز المستشفيات بالأوكسجين

وبهذا الشأن، قال رئيس هيئة استثمار بغداد المهندس شاكر الزاملي لـ”الصباح” إن معمل انتاج الاوكسجين الطبي الاستثماري يرفد المؤسسات الصحية باكثر من ٥٠٠ اسطوانة يوميا ضمن جهود مواجهة

كورونا.

وبين ان المعمل يعد من المشاريع المهمة في القطاع الصناعي الإستثماري وذات الضرورة الملحة خاصة في الوقت الحالي الذي تشهده العاصمة في مواجهتها لأزمة فيروس كورونا، مشيرا الى انه يغطي احتياجات مستشفيات بغداد والعيادات الصحية.



واكد الزاملي استنفار جميع الجهود لتأمين حاجة المؤسسات الصحية الحكومية وتجهيزها بالأوكسجين الطبي وفقاً للمقاييس العالمية المعتمدة من حيث الجودة والنوعية.

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