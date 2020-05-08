رئيس الوزراء: عازمون على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين

2020/05/08 | 02:28

بغداد/ الصباح

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، العزم على توفير سبل الحياة الكريمة، والطمأنينة للمواطنين، مشيرا الى حرصه على الحفاظ على الانجازات المتحققة.

يأتي ذلك في وقت توالت فيه برقيات التهنئة والتبريكات من قادة ومسؤولي دول الجوار والعالم بمناسبة نيل حكومة الكاظمي ثقة البرلمان في الجلسة التي عقدت فجر أمس الخميس.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "الصباح" انه "أجريت في القصر الحكومي، مساء أمس الخميس، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي، والوزراء في الحكومتين".

واكد الكاظمي، وفقا للبيان "اننا أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة وتوفير الطمأنينة للمواطنين وتوجيه رسالة لهم بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة" مشيرا الى "حرصه على الحفاظ على الانجازات المتحققة والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد".

من جهته جدد عبدالمهدي التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي، مؤكدا اهمية التداول السلمي للسلطة كمظهر ديمقراطي ورغم كل التعقيدات المعروفة في المشهد السياسي، مشيدا بإختيار شخصيات كفوءة للكابينة الوزارية الجديدة.

الى ذلك، تلقى الكاظمي، رسالة تهنئة من سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، وبينما قدم عاهل المملكة الاردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله بن الحسين، التهنئة خلال اتصال هاتفي لرئيس الوزراء، بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب، تلقى الكاظمي اتصالا هاتفيا اخر من وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، الذي قدّم التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

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