الامن النيابية: حرق المحاصيل استهداف للاقتصاد العراقي

2020/05/08 | 02:28

بغداد/ مهند عبد الوهاب/شيماء رشيد

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان عمليات حرق المحاصيل استهداف واضح لاقتصاد البلد في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها وما هي الا محاولة فاشلة، بينما ايدت وزارة الزراعة موقف البرلمان بعدِ الاخلال بالامن الغذائي جرائم

ارهاب.

وتعليقا على عمليات الحرق، عد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي استهداف المحاصيل التي تحدث هذه الايام «حربا اقتصادية خارجية» داعيا الي تطبيق القانون وبقوة على المخلين بالامن الغذائي.

وقال الاعاجيبي لـ»الصباح» في كل سنة من هذا الموسم يكون هناك حرق للمحاصيل وهو استهداف واضح للاقتصاد العراقي واستهداف لجهود المزارعين، لاسيما بعد ان وصل العراق الى الاكتفاء الذاتي»، مبينا ان تلك الافعال الاجرامية تمثل محاولة فاشلة لضرب الاقتصاد، سواء من الخارج او من خلال اياد داخلية خبيثة.

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