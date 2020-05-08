الجامعة العربية تؤكد على دعم العراق بعد تشكيل الحكومة

2020/05/08 | 13:28

اخبار السعودية )- رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الجمعة، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب.ودعا الأمين العام إلى الإسراع في استكمال

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