هكذا يرى الكاظمي العلاقات السعودية العراقية

2020/05/08 | 15:01

اخبار السعودية )- في مقال له قبل خمسة أعوام على موقع صحيفة "المونيتور" ِAl-Monitor الأميركية، اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العلاقات العراقية السعودية هي المفتاح الرئيسي لمشاكل وحلول الأزمات في الشرق الأوسط.

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