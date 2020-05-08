ترجيحات باستكمال التشكيلة الوزارية قبل العيد

2020/05/08 | 23:48

بغداد / عمر عبد اللطيف / مهند عبد الوهاب القاهرة / إسراء خليفة

رجحت أوساط برلمانية الإعلان عن أسماء المرشحين للوزارات السبع الشاغرة واستكمال التشكيلة الوزارية قبل عيد الفطر المبارك، وبينما تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة لزيارة السعودية؛ أبدت الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وبعثة الناتو في العراق دعمها للحكومة الجديدة من أجل النجاح بمهمتها.وقالت عضو مجلس النواب الدكتورة إقبال عبد الحسين لـ «الصباح»: إن «الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب لم تستكمل فيها التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واقتصر فيه التصويت على 15 وزيرا، لعدم ترشيحه أي شخصية لشغل منصب وزيري النفط والخارجية، ورفض نواب منح الثقة لعدد من الوزراء».

وأضافت، ان «الكاظمي تعهد أمام رئيس البرلمان باستكمال باقي التشكيلة قبل حلول عطلة عيد الفطر المبارك، وترشيح شخصيات كفوءة ومستقلة لهذه المناصب كما حصل مع المرشحين الذين سبقوهم».

من جانب آخر، قال النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري لـ «الصباح»: إن «الحكومة تواجه تحديات كبيرة وجسيمة لم تواجهها أي حكومة منذ ٢٠٠٣، كون العراق يمر بأزمات خانقة سياسية واقتصادية وصحية وهناك تحديات كبيرة « .

وأضاف، ان «فرصة نجاح حكومة الكاظمي قد تكون صعبة ولكنها ليست مستحيلة بعد أن يحصل رئيس الوزراء على دعم حقيقي من القوى السياسية إن كانت جادة وصادقة في بناء الدولة».



ولفت الجابري الى أن «القوى السياسية كان لديها بعض الملاحظات على بعض فقرات المنهاج الحكومي -ما يقارب من ١٠ الى ١١ نقطة- منها يحتاج الى دورة كاملة ٤ سنوات وليست سنة واحدة، إضافة الى مسألة ارتباط قوات الحشد والبيشمركة برئيس الوزراء».

بينما أشار رئيس كتلة سند النيابية أحمد الأسدي في حديث لـ «الصباح»، الى أن «من أهم مهام الحكومة هي مواجهة جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والاستعداد لانتخابات المبكرة».

النائب يسرى رجب، قالت في حديثها لـ «الصباح»: إن «مهام الحكومة المقبلة واضحة جداً وعليها القيام بها؛ منها التحضيرات للانتخابات المبكرة ومحاسبة كل من لديه يد في قتل المتظاهرين، كما أن على الحكومة المقبلة مواجهة العديد من التحديات منها كورونا والوضع الاقتصادي».

وأضافت، ان «على الحكومة أن تراعي وضع خطط اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تساعد في دعم الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين».

دعم دولي

في غضون ذلك، تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، للتهنئة بتسلمه رئاسة الوزراء ونيل ثقة مجلس النواب.

وأكد ستولتنبرغ بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، «حرص حلف الناتو على تعزيز الشراكة مع العراق في محاربة الإرهاب عن طريق بعثة التدريب العاملة في العراق»، مبيناً «حاجة المجتمع الدولي للتعاون مع العراق لمواجهة تحديات الارهاب».

من جهته، شكر الكاظمي الأمين العام على تهنئته، وأكد أن «الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع حلف الناتو»، وقدم له دعوة لزيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة برفقة فريق عمله لبحث سبل رفع مستوى العمل المشترك، خاصة في مجال التدريب وإسناد القوات الأمنية، وتجاوز المعوقات سواء الأمنية أو المتعلقة بإجراءات الوقاية الصحية.

وقدمت بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق «الناتو» تهنئتها للفريق أول ركن عثمان الغانمي «رئيس أركان الجيش العراقي»، والفريق الركن جمعة عناد «قائد القوات البرية العراقية» على التعيينات الجديدة في وزارتي الداخلية والدفاع.

وذكر بيان للبعثة تلقت «الصباح» نسخة منه: «لقد كان لنا شرف العمل معهم على حد سواء خلال الفترة الماضية للبعثة في العراق، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك معهم في أدوارهم الجديدة كوزراء في حكومة جمهورية العراق».

الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن بدوره استعداد الاتحاد للتعاون مع رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي.

ورحب بوريل باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عنه، «بتصويت مجلس النواب العراقي بالثقة على حكومة الكاظمي»، واصفا ذلك بـ «الخطوة الأساسية نحو تحقيق الاستقرار في العراق على المدى الطويل».

وأشار الى أن «الحكومة العراقية الجديدة ينتظرها عمل مكثف، وتحديات صعبة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية، والصحية، والأمنية، الملحة للشعب العراقي».

وبشأن الحقائب الوزارية المتبقية، أكد بوريل قائلاً: «نحن على ثقة بأن المناصب المتبقية سيتم شغلها في أقرب وقت ممكن».

وأضاف، «نحن ملتزمون بالعمل مع رئيس الوزراء الكاظمي من أجل عراق سلمي، مزدهر وديمقراطي يلبي التطلعات المشروعة لشعبه».

تأييد عربي

إلى ذلك، رحب أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب.

ودعا الأمين العام للجامعة العربية في حديث صحفي إلى «الإسراع في استكمال التشكيلة الوزارية، لكي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية التطلعات المشروعة التي ما زالت جماهير الشعب العراقي تطالب بها منذ تشرين الأول من العام الماضي».

ووجه أبو الغيط رسالة تهنئة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد فيها استمرار الجامعة العربية في دعم العراق واستعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في كل ما من شأنه أن يحفظ للعراق وحدته واستقراره، ويمكنه من النهوض من الوضع الصعب الذي يمر به في الفترة الأخيرة.

من جانب آخر، تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة تولي الكاظمي رئاسة الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب.

وبحسب بيان عن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، نقل ولي العهد السعودي، «تهاني الملك سلمان بن عبدالعزيز ورغبته في تقوية العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين»، مؤكدا أن «للعراق دوراً أساسياً في تقريب وجهات النظر بالمنطقة».

كما قدّم بن سلمان، وفقا للبيان، «دعوة الى الكاظمي لزيارة المملكة».

وتلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً مماثلاً من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وقدّم الكاظمي- بحسب بيان لمكتبه الإعلامي- الشكر لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، كما بحثا تشكيل لجنة برئاسة العراق تعالج ما تبقى من ملف التعويضات، وكذلك تنفيذ مقررات مؤتمر الكويت.

إلى ذلك، رحب وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، معربة عن أملها أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، مؤكدة حرصها وتطلعها لتعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين.

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