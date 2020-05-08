الكاظمي والكعبي: اليوم إطلاق رواتب المتقاعدين

2020/05/08 | 23:48

بغداد / الصباح

كشف المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أمس الجمعة، عن الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على اطلاق رواتب المتقاعدين المتأخرة اليوم السبت، وفي حين أكدت اللجنة المالية النيابية عدم وجود مؤشرات خطيرة حيال القدرة على تأمين رواتب موظفي الدولة، أبدى عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النائب محمد شياع السوداني، استغرابه مما وصفه بـ»تنصل» حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عن واجباتها بإطلاق التمويل لرواتب المتقاعدين.

وأفاد بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، بأن الكعبي “اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث موضوعة تأخير صرف رواتب المتقاعدين».

وأكد الكاظمي، بحسب البيان، ان «اطلاق رواتب المتقاعدين اليوم السبت 9 ايار، بينما جرى الاتفاق على ان يكون تامين رواتب المتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعات من اولى اولويات التمويل والصرف في كل الاشهر قبل الرئاسات الثلاث».

وجدد الكعبي تاكيده ان «رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والشرائح المستضعفة خط احمر ولا يمكن المساس بها تحت اي ظرف»، مبيناً أنه «شدد في كل اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد وفي كل الحوارات التي جرت فيها بحث الازمة الاقتصادية على ان تكون رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية بعيدة عن فكرة الاستقطاعات او اي قرار حكومي او نيابي في المستقبل».

وفي هذا الشأن، قال عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النائب محمد شياع السوداني، في بيان صحفي، إن “على الحكومة الجديدة التحرك السريع لإطلاق رواتب المتقاعدين”، مشددا على “ضرورة تجنيب هذه الشريحة القرارات المجحفة في ظل ظروف جائحة كورونا وشهر رمضان”.

وأكد السوداني، أن “الإجراءات الادارية لم تقدر الظروف المعيشية لهذه العائلات»، مبدياً استغرابه من “تنصل الحكومة السابقة وفي اللحظات الأخيرة من عمرها عن واجباتها بإصدار القرار الخاص بإطلاق التمويل لهذه الرواتب”.

وشدد السوداني على ضرورة أن “تذهب قرارات الدولة باتجاه حماية هذه الشريحة بعيدا عن التسويف والاجتهادات”، مطالباً بأن “تبتعد في حل ازماتها عن رواتب الموظفين والمتقاعدين”.

على صعيد ذي صلة، أكد عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر، في تصريح صحفي، ان «رواتب شهر ايار الجاري مؤمنة والعمل جار على تامين رواتب شهري حزيران وتموز المقبلين”، مؤكدا أنه «لا توجد مؤشرات خطيرة حيال عدم القدرة على تامين رواتب موظفي الدولة».

واضاف مظهر ان «الدولة امامها جملة من الحلول تستطيع من خلالها تامين رواتب موظفي الدولة وهذا لا يعني انها تمتلك عصا سحرية، لكن وجود حكومة رسمية تمتلك جميع الصلاحيات امر في غاية الاهمية لفتح ابواب التعاون مع كل الدول لتجاوز

الازمة».

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