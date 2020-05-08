الحشد والجيش ينفذان عملية في الانبار

2020/05/08 | 23:48

بغداد / الصباح

نفذت قوات الحشد الشعبي والجيش، عملية أمنية لملاحقة عصابات داعش الارهابية في ثلاث مناطق في محافظة الانبار، في حين اعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل ارهابيين احدهما مسؤول المفارز الأمنية في داعش، خلال عملية عسكرية بالموصل.

وذكر بيان، ان «قوة من قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي والجيش نفذت عملية دهم وتفتيش لمناطق الخط الستراتيجي و صحراء ثميل ومنطقة الرزازة في الانبار لمنع تسلل عناصر داعش والسيطرة على تحركاتهم»، لافتا الى ان «القوات اتخذت سلسلة إجراءات امنية لإحباط أي محاولة تعرض لعناصر داعش قد تطول محافظة الانبار».

في غضون ذلك، اعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل ارهابيين احدهما «مسؤول المفارز الأمنية لـ داعش» في سلسلة جبال شيخ إبراهيم بعملية امنية بالجانب الأيمن للموصل.

واشار بيان للخلية، الى انه «بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية، تمكنت قوة مشتركة من اللواء ٩٢ في الفرقة الخامسة عشرة وخلية استخبارات ومكافحة نينوى، من قتل إرهابيين إثنين، احدهما مسؤول المفارز الأمنية في داعش والتي كانت تعمل في سلسلة جبال شيخ إبراهيم».

الى ذلك، استهدفت مدفعية اللواء 52 بالحشد الشعبي، تحركا لفلول «داعش» الإرهابية شمال غرب قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للحشد، إن «مدفعية اللواء 52 بالحشد الشعبي استهدفت تحركا لفلول داعش الإرهابية في قرية «بارة بارة» شمال غرب قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين «.

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