ترجيحات لـ { الصباح }: استكمال التشكيلة الوزارية قبل العيد

2020/05/09 | 00:20

بغداد / عمر عبد اللطيف ومهند عبد الوهاب القاهرة / إسراء خليفة

رجحت أوساط برلمانية الإعلان عن أسماء المرشحين للوزارات السبع الشاغرة واستكمال التشكيلة الوزارية قبل عيد الفطر المبارك، وبينما تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة لزيارة السعودية؛ أبدت الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وبعثة الناتو في العراق دعمها للحكومة الجديدة من أجل النجاح بمهمتها.

وقالت عضو مجلس النواب الدكتورة إقبال عبد الحسين لـ "الصباح": إن "الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب لم تستكمل فيها التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واقتصر فيه التصويت على 15 وزيرا، لعدم ترشيحه أي شخصية لشغل منصب وزيري النفط والخارجية، ورفض نواب منح الثقة لعدد من الوزراء".



وأضافت، ان "الكاظمي تعهد أمام رئيس البرلمان باستكمال باقي التشكيلة قبل حلول عطلة عيد الفطر المبارك، وترشيح شخصيات كفوءة ومستقلة لهذه المناصب كما حصل مع المرشحين الذين سبقوهم".



من جانب آخر، قال النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري لـ "الصباح": إن "الحكومة تواجه تحديات كبيرة وجسيمة لم تواجهها أي حكومة منذ 2003، كون العراق يمر بأزمات خانقة سياسية واقتصادية وصحية وهناك تحديات كبيرة ". وأضاف، إن "فرصة نجاح حكومة الكاظمي قد تكون صعبة ولكنها ليست مستحيلة بعد أن يحصل رئيس الوزراء على دعم حقيقي من القوى السياسية إن كانت جادة وصادقة في بناء الدولة".



بينما أشار رئيس كتلة سند النيابية أحمد الأسدي في حديث لـ "الصباح"، الى أن "من أهم مهام الحكومة هي مواجهة جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والاستعداد للانتخابات المبكرة".



النائب يسرى رجب، قالت في حديثها لـ "الصباح": إن "مهام الحكومة المقبلة واضحة جداً وعليها القيام بها؛ منها التحضيرات للانتخابات المبكرة".



في غضون ذلك، تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، للتهنئة بتسلمه رئاسة الوزراء ونيل ثقة مجلس النواب.

كما اعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استعداد الاتحاد للتعاون مع رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي.ورحب بوريل باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عنه، "بتصويت مجلس النواب العراقي بالثقة على حكومة الكاظمي".

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